مشار يتعهد بالعمل مع سلفا كير

وعد النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، رياك مشار، الأحد، بالعمل مع الرئيس سلفا كير، ولجنة الوساطة، بدعم عملية السلام في السودان.
وطبقا لبيان صادر عن الحزب الاتحادي – الجبهة الثورية أمس بحسب صحيفة آخر لحظة، فإن مشار طالب لدى لقائه قيادة الحزب، برئاسة التوم هجوم، أطراف التفاوض بالمزيد من الجهد ومضاعفة الجلسات للاستعجال بالوصول إلى اتفاق سلام نهائي يفضي إلى اكتمال هياكل السلطة، ويؤسس إلى سلام واستقرار مستدام في السودان.
ووفق البيان، فإن اللقاء مع مشار، تناول سير عملية سلام السودان بمنبر جوبا، وموقف الجبهة الثورية تجاه تعيين الولاة المدنيين، والمجلس التشريعي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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