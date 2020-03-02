الأمم المتحدة: (9) ملايين سوداني بحاجة لمساعدات انسانية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا” إن عدد المحتاجين للمساعدات في السودان خلال العام الحالي ارتفع إلى 9.3 مليون نسمة مقارنة بـ 5.4 مليون في 2015.

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وأوضح المكتب في نشرته الدورية أنه خلال عام 2019، تم الوصول إلى 4.3 مليون شخص مع بعض أشكال المساعدة، وهو عدد يمثل نصف عدد الأشخاص المحتاجين، والذي بلغ 8.5 مليون شخص.

وأضاف البيان بحسب صحيفة آخر لحظة، أنه بين عامي 2016 و2018، ظل عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم بالنسبة إلى العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين ثابتا بمتوسط سنوي قدره 4.1 مليون شخص، وأنه منذ عام 2015، ظل مستوى التمويل المستلم في المتوسط بين 500 مليون دولار و600 مليون دولار

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)