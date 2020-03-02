مساعٍٍ لحل مشاكل خدمات “سوداتل” بالسنغال

التاريخ: 02-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة غادر عضو مجلس السيادة، رئيس مجلس ادارة سوداتل إبراهيم جابر إلى السنغال في زيارة تستغرق يومين للقاء الرئيس السنغالي لإحاطته حول الأوضاع بالسودان. Advertisements وسيجري جابر خلال الزيارة لقاء مع وزير المالية السنغالي، وتهدف الزيارة إلى حل مشاكل سوداتل خاصة وأن الشركة الأم أغلقت فروعها كافة بالدول العربية والأفريقية عدا مكتبي السنغال ومورتيانيا واللذين يعانيان من أوضاع سيئة . وبحسب صحيفة السوداني، طالبت الحكومة السنغالية بتحسين خدمات شركة سوداتل في الاتصالات وشبكة النت وإدخال خدمات الجيل الرابع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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