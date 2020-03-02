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هاني عابدين يلتقي جمهوره في حفل نهاري

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 02-مارس-2020

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هاني عابدين يلتقي جمهوره في حفل نهاري

يفتتح الفنان هاني عابدين سباق حفلات الاسبوع الاول من شهر مارس، ويلتقي جمهوره في المكتبة القبطية في يوم السبت القادم، عند الثانية ظهراً.

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ويعتبر هاني بحسب صحيفة الجريدة من الفنانين الذين دعموا الثورة وتفاعل معها ايضا فنيا عبر تقديمه لعدد من الاغنيات الوطنية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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