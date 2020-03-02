هاني عابدين يلتقي جمهوره في حفل نهاري

التاريخ: 02-مارس-2020
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يفتتح الفنان هاني عابدين سباق حفلات الاسبوع الاول من شهر مارس، ويلتقي جمهوره في المكتبة القبطية في يوم السبت القادم، عند الثانية ظهراً.
ويعتبر هاني بحسب صحيفة الجريدة من الفنانين الذين دعموا الثورة وتفاعل معها ايضا فنيا عبر تقديمه لعدد من الاغنيات الوطنية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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