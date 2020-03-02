هاجر كباشي تنضم لمجموعة (أمنا حواء)

التاريخ: 02-مارس-2020
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تشارك الفنانة هاجر كباشي العائدة من الغربة لوطنها بعد غياب دام لسنوات في البرنامج الرمضاني “امنا حواء” في موسمه التاسع، بمشاركة كل من الفنانات انصاف مدني، حنان النيل، حرم النور، ومجموعة من الفنانات الواعدات.
وبالمقابل حسب صحيفة الجريدة، تعود المذيعة تريزا شاكر للاطلالة عبر الشاشة من جديد وذلك بعد غياب دام لفترة طويلة، حيث ابدت جاهزيتها لتصوير حلقات البرنامج الغنائي من اخراج امام حسن امام الذي بات في اتم استعداده لتصوير الحلقات خلال هذه الايام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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