أروى قدورة تهدي (السميح) لانصاف مدني

تعاون جديد يجمع كل من الشاعرة الشابة أروى قدورة لملكة الدلوكة انصاف مدني، وذلك من خلال العمل الذي جمعهما كبداية للعام الجديد بعنوان “السميح” من الحان فضل ابو لين والتنفيذ الموسيقي مصعب خلف الله.

وقالت أروى بحسب صحيفة الجريدة: ان الاغنية سترى النور خلال اليومين القادمين وسيتم تصوير الاغنية على طريقة الفيديو كليب، وتجدر الاشارة الى ان اروى دشنت عدداً من الدواوين الشعرية وهذا التعامل يضاف الى نجاحاتها التي قدمتها خلال كتاباتها الشعرية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)