الموانئ البحرية ترفع رسوم الأرضيات والخدمات (3) أضعاف

التاريخ: 02-مارس-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة رفعت هيئة الموانئ البحرية رسوم الأرضيات ورسوم خدمات الموانئ (3) أضعاف، وأعلنت رفع سعر اليورو إلى (56.74) جنيهاً. وعممت الهيئة خطاباً أمس على وحدة حسابات الميناءين الجنوبي والشمالي قررت بموجبه تعديل رسوم الموانئ والأرضيات واعتماد سعر اليورو الجديد (56.74) جنيهاً، وطالبت ببدء العمل بالتعرفة الجديدة اعتباراً من أمس. Advertisements وأكد مخلص جمركي بالميناء بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن القرار سيضاعف تكلفة الأرضيات (3) مرات، واعتبر أنه سيؤدي لآثار كارثية على السلع والبضائع المستوردة ويسهم في رفع أسعارها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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