الثروة الحيوانية تتوقع (50) مليون دولار شهرياً من صادر الماشية

التاريخ: 02-مارس-2020
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كشف مصدِّر الماشية بشير أحمد العشي عن ارتفاع أسعار المواشي السودانية بأسواق السعودية من (600) إلى (1500) ريال للرأس الواحد (تعادل 42 ألف جنيه)، وأشار لارتفاع تكلفة الشحن والبواخر إلى (8) دولارات للرأس، وأقر بتعرضهم لخسائر فادحة من رجوع البواخر، لارتفاع تكلفتي علف المواشي والعمالة ونفوق (30%) من الماشية.
فيما أشار وزير الثروة الحيوانية د. علم الدين عبد الله خلال تدشين حقن وتطعيم ماشية الصادر للسعودية بحسب صحيفة الصيحة أمس، لإمكانية الحصول على (50) مليون دولار شهرياً من حصائل صادر الماشية.
وأوضح د. علم الدين أن حصيلة الصادر في 2018م “مليار دولار”، منها (900) مليون من صادر الثروة الحيوانية، وهذا يعني أن متوسط حصائل الصادر يمكن أن تصل شهرياً لـ(50) مليون دولار، ورأي أنها إذا وجدت الدعم يمكنها إخراج السودان من الأزمة الاقتصادية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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