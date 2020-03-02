عاجل| وفاة سودانيَين بانفجار لغم في الكويت

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الإثنين 2 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن مصدر أمني في دولة الكويت عن وفاة شخصين سودانيين في انفجار لغم من مخلفات حرب العراق على الكويت، وفق وسائل إعلام محلية.
وذكر حساب ”المجلس“ المحلي أن الضحيتين يعملان في رعي الغنم، وقد انفجر لغم بهما في بر الأرتال جنوب الكويت.
وتعاني الكويت من الألغام التي خلفتها حرب العراق منذ 30 عاما، حيث سبق أن كشفت الداخلية الكويتية عن وجود نحو 350 ألف لغم في الكويت، من أصل مليوني لغم.
وقضى عدد من الكويتيين والمقيمين في البلاد وأصيب آخرون في حوادث انفجار الألغام رغم كل حملات التوعية التي بذلتها وزارة الداخلية طوال السنوات الماضية والتي دعت فيها إلى الابتعاد عن التخييم بالقرب من المناطق والمنشآت العسكرية وعدم العبث بالأجسام الغريبة.
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