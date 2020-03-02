مجلس السيادة يشيد بالتعاون مع مصر في "الكهرباء والسكك الحديدية"

أشادت عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، عائشة موسى السعيد، بالتطور الكبير الذى تشهده العلاقات الثنائية مع مصر، وتعاون البلدين فى مجال مشروعات التنمية، خاصة الكهرباء والسكك الحديدية، وأطلعت المسئولة السودانية، خلال لقائها بالخرطوم أمس، السفير المصرى حسام عيسى، على سير العمل فى مشروع الربط الكهربائى بين البلدين، والذى بدأ منذ عدة أسابيع بطاقة 50 ميجاوات ليصل بنهاية هذا العام إلى 300 ميجاوات، بعد تركيب كافة الأجهزة المعنية بالشبكة السودانية، وقال «عيسى»: «إن عضو مجلس السيادة أكدت استعداد حكومتها لتقديم التسهيلات اللازمة التى تسهم فى إنجاح العمل المشترك»، مشيراً إلى أن مشروع الربط الكهربائى يُعتبر من المشروعات التنموية الحيوية المهمة التى تستوجب الاهتمام والمتابعة.



فى السياق نفسه، أصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أوامره بشحن مساعدات الإغاثة المقدمة من وزارتى الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والهلال الأحمر المصرى، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جمهورية جنوب السودان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم الدعم لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول، التى اجتاحت البلاد مؤخراً، وتشمل المساعدات أدوية ومستلزمات طبية، وتم نقل المساعدات عبر الطائرات العسكرية إلى مطار العاصمة جوبا، ويأتى ذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء، وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم فى أوقات المحن والأزمات.

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