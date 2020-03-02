شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعرب وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد، عن سعادته بمعدلات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا قدرة البلاد على القضاء على الفيروس بأسرع وقت.
طهران – سبوتنيك. وقال الوزير في مؤتمر صحفي: “سنقضي على فيروس كورونا في أسرع وقت، وعدد الحالات التي تعافت، وهو 175 حالة، مفرح للغاية وجيد جدا”.
وحث المواطنين على “الالتزام في منازلهم والاستمرار في إلغاء جميع حفلات الأعراس ومراسم العزاء، وعدم المشاركة في أي تجمع”.
وأضاف “لدينا مشروع لمكافحة فيروس كورونا سنبدأ به خلال يومين، وسنقوم بنشر 300 ألف شخص من الطواقم الطبية في المدن، وستبحث عن أي حالة مصابة بالفيروس بشكل سريع”.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: سنقضي على “كورونا” بأسرع وقت ومعدلات الشفاء “مفرحة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.