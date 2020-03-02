قطر تكشف عن دعوة هامة وجهتها إلى دول المقاطعة وعدم تلقيها الرد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت قطر إنها دعت جيرانها للمشاركة في توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية.

وأكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعوة بلاده السعودية والبحرين والإمارات لحضور ممثلين في التوقيع الذى تم أمس السبت، وذلك في حوار له مع وكالة أسوشيتدبرس.

وتابع الوزير القطري أن حضور “الجيران” كان سيبعث على “الوحدة” بعد أزمة استمرت 3 سنوات وسط دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال عبد الرحمن آل ثاني: “إنهم للأسف لم يحضروا”.

وأوضح الوزير: “كنا نأمل فى أن يحضر جيراننا إلى احتفالية أمس، لكنهم لم يحضروا”.

وأضاف وزير الخارجية القطري: “عدم حضورهم أظهر غياب الحكمة بين الجيران وسط توترات الشرق الأوسط، خصوصا مع إيران، في حين أرسلت سلطنة عمان فقط ممثلا لها”.

وقال آل ثاني، إن بلاده لم تتلق ردا على الدعوات التى أرسلتها، في حين أن قطر أرسلتها رغم الخلاف المستمر وانهيار محادثات حل الأزمة فى يناير/ كانون الثاني، كما أكد وزير الخارجية عدم تلقى بلاده أى تفسير لتعليق المحادثات فى يناير/ كانون الثاني.

وتابع الوزير: “لم يكن هناك أي سبب واضح لتعليق المحادثات، في وقت نعتقد أنه يجب على الجميع الاتحاد نحو هدف واحد”.