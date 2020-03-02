قتلى في هجوم مسلح جديد وسط دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي نازح مصرعه، وأصيب شقيقه،في إطلاق نار من قبل مليشيات مسلحة، بمنطقة “كيرنق تورة” بولاية وسط دارفور، غرب السودان عندما، خرجوا لجمع الحطب.

وقال الشفيع عبدالله القيادي في منسقية النازحين واللاجئين بولاية وسط دارفور ل”صوت الهامش” أن مجموعة من المليشيات المسلحة، أطلقت النار بصورة عشوائيه على عدد من النازحين خرجوا لجمع الحطب،أدي لمقتل أحدهم يُدعي عامر عُمر فيما جُرح شقيقه بإصابات خطيرة، كاشفاً عن أن السلطات الأمنية في الولاية ألقت القبض على أحد الجناة يُجري التحري معه.

وفي الأثناء كشف الشفيع عن خروج سُكان معسكرات” مورني، رونقتاس” في تظاهرات حاشدة بمدينة زالنجي، إحتجاجاً على إستمرار جرائم المليشيات المسلحة، وإفلات المجرمين من العقاب، لافتاََ أن الوالي رفض تسلم مذكرة إحتجاجية، وأمر قوات الشُرطة مسنودة بقوة من الدعم السريع، بفض التظاهرات بالقوة بناءََ على قرارات الطوارئ التي أصدرها” السبت” حظر بموجبها التظاهرات والإحتجاجات، وأكد الشفيع إصابة ثلاثة متظاهر بالرصاص إصابات بعضهم خطرة.

وكان الحاكم العسكري لولاية وسط دارفور، أصدر قرارات بموجب قانون الطوارئ حظر بموجبها التجوال في محلية “أزوم”، بجانب حظر المظاهرات والإحتجاجات والكواكب، وشملت القرارات مُعاقبة المُخالفين بالسجن والغرامة معاََ.