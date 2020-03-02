الحرية والتغيير: لا اتجاه لتمديد الفترة الانتقالية للحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نفت قوى الحرية والتغيير في السودان، وجود أي اتجاه لتمديد الفترة الانتقالية للحكومة .
وقال القيادي بالحرية والتغيير، عضو لجنة إزالة التمكين ونظام الثلاثين من يونيو، “وجدي صالح”، قال : “ليس هناك قرار ولا اتجاه بتمديد الفترة الانتقالية الثلاث سنوات للحكومة الحالية”.
وأضاف القيادي بقوى التغيير، إن ما ورد شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا على أن لجنة إزالة التمكين ستعلن عن أسماء لجان الولايات.
وأشار وجدي صالح إلى أن قرارات سابقة صدرت بتشكيل لجان إزالة التمكين في الولايات برئاسة الوالي وممثلين من الشرطة والجمارك والقوات النظامية و(٣) ممثلين للحرية والتغيير.
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