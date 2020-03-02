حمدوك يخاطب حفل برنامج الصلح بين قبيلتي البني عامر والنوبة بكسلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يزور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك اليوم (الاثنين 2 مارس 2020 ) حاضرة ولاية كسلا كأول زيارة له بعد توليه مهامه كرئيس لمجلس الوزراء.

وسيقوم حمدوك عقب وصوله بتدشين عددٍ من المنشآت بكسلا وزيارة بعض المشاريع المتمثلة في مصنع

المستقبل للأعلاف (ريبا) والمستشفى المرجعي ويحضر اجتماع مجلس الوزراء ولجنة أمن الولاية،

إضافة لمخاطبته حفل برنامج الصلح بين قبيلتي البني عامر والنوبة، وسيختتم زيارته باللقاء

مع قوى الحرية والتغيير.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من الوزراء الاتحاديين وصلوا ( الأحد 1 مارس 2020 )إ ولاية

كسلا على رأسهم وزير الحكم الاتحادي د. يوسف الضي ووزير الشؤون الدينية د. نصر الدين

مفرح ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي.