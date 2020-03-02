قرار بسحب (13) ألف جنسية سودانية منحت لأجانب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله قراراً بسحب نحو (13) ألف جنسية سودانية منحت لأجانب من أصول غير سودانية خلال النظام السابق.

وطبقًا لمصادر (السوداني) فقد شمل القرار حظر ومراجعة مجموعات أخرى من ملفات الجنسيات السودانية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية حتى تتم مراجعة السلطات المختصة للتأكد من سلامة إجراءات الحصول عليها .

في السياق وبناءً على تنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية سيتم استبدال الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية بجوازات الكترونية وفقاً للمعايير الدولية ولأغراض أمن الوثائق.

وسيشمل القرار مراجعة كل جوازات السفر التي منحت لأجانب بموجب التجنيس وهم من أصول غير سودانية في الفترة من ١٩٨٩م حتى ٢٠١٩م (داخل وخارج السودان)، فيما سيتم الرجوع لملف الجنسية والرقم الوطني بالإدارة العامة للسجل المدني لأغراض التأكد من سلامتها.

وجاءت توصية وزير الداخلية عقب فراغ لجنة فنية متخصصة باشرت عملها بمراجعة الهوية السودانية خلال الفترة منذ ١٩٨٩م وحتى ٢٠١٩م.

وأكدت المصادر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية والإدارية لتنفيذ القرار.

السوداني