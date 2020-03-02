شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺣﺬﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﺭﻫﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ.
ﻭبحسب صحيفة الجريدة الصادرة اليوم الاثنين، ﺍﺗﻬﻢ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﻭﺻﻒﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑـ”ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ”.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺎﺭ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﻄﻴﺒﺔ ﺑـﺮﺱ ﺃﻣـﺲ ﻟﺘﺪﺷﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻖ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻗﺎﻝ ﻣﺴﺎﺭ “ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟـﻤـﻮﺍﺻـﻼﺕ ﻭﺍﻟـﻮﻗـﻮﺩ ، ﻭﻗــﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ “ﻗﻠﺐ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ” ﻻﻓﺘﺎً ﺍﻟﻰ ﻭﺟـﻮﺩ ﺻﺮﺍﻉ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .
ﻭﻭﺟﻪ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻟـ”ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ” ﻭﺷﺒﻬﻬﺎﺑـ”ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﻧﺠﻴﻞ”، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ ﻭﺑﻬﺎ “ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺕ” ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺒﺎﻁﻦ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻅﺎﻫﺮﺓ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩ.ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ “ﻫﺸﺎﺷﺔ” ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺆﺛﺮﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻁﻨﻲ ﻻﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻰﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﺩﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻥ ﻗﻮﻯﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺬﺑﺢ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻭﻟﻬﺎ “ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ” ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻟﺼﺎﻕ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻭﺗﺨﻮﻳﻦ ﺑﻌﺾﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﻭﻗـﺎﻝ ﺍﻵﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﺑـ”ﻣﻜﻨﺘﻴﻦ” ﺟﺰء ﻓﻲﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺟﺰء ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
كانت هذه تفاصيل خبر مسار يتهم قوى الحرية والتغيير ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.