تجمع العاملين بقطاع النفط یدعم العاملین بشرکة أویل إنرجي في المطالبة بحقوقهم

أعلن تجمع العاملين بقطاع النفط دعمه للعاملين في شركة اويل إنرجي للمطالبة بحقوقهم المكفولة حسب قانون العمل، بكل الوسائل القانونية وناشدوارإدارة الشركة الإسراع بحل المشاكل العالقة، بما يضمن رد الحقوق، والمحافظة على كرامة العاملين في الشركة وفي الاثناء نفذ العاملین بشرکة اویل انرجي اضرابهم امس وسیتواصل الاضراب حتی الغد.

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و ناشدوا خلال بیان تحصلت صحيفة الجريدة على نسخة منه وزارة العمل، الاطلاع بدورها في التدخل السريع وحل مشكلة العاملين في شركة اويل إنرجي، بما يضمن حقوق العاملين وصون كرامة العاملين بمطالبة الشركات والمستثمرين لتقديم بيئة عمل تتوفر فيها مقومات سليمة للعمل وتراعي فيها شروط الخدمة المدنية. ودعوا وزارة الطاقة والتعدين، لإتخاذ كل الإجراءات اللازمة والكفيلة بعدم تأثير مشكلة العاملين في شركة اويل إنرجي في توفير المشتقات البترولية للمواطنين وشركات الطيران وقطاعات الزراعة والصناعة والتعدين، بإيجاد حلول بديلة مؤقتة لحين حل مشكلة العاملين في شركة اويل إنرجي ودعوها الی مراجعة شروط الاستثمار وتراخيص شركات التوزيع، وضمان وجود شروط واضحة تضمن بيئة عمل صحية ومنصفة لشركات التوزيع، ومراعاة التأثير الاستراتيجي لقطاع شركات التوزيع على حياة المواطن اليومية، ودورة الإنتاج.

وأعلن التجمع عزمه الترتيب لقيام اجتماع مشترك في فترة لا تتجاوز اليومين يضم ممثلين للعاملين من شركة اويل إنرجي ، وممثلين لإدارة الشركة، بالإضافة لممثلين من وزارة الطاقة والتعدين ، ووزارة العمل والإصلاح الإداري، للخروج بقرارات ملزمة لكل الجهات وفق سقوف زمنية محددة ومعلنة حتى يتم رفع الاضراب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)