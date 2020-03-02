ضبط أشخاصاً ينتحلون صفة الدعم السريع بنيالا

التاريخ: 02-مارس-2020
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كشفت قوات الدعم السريع قطاع ولاية جنوب دارفور عن ضبط عدد “٦” أشخاص ينتحلون صفتها في عدد من المواقع بنيالا وخارجها من خلال ارتداءهم الزي الرسمي، وقال قائد قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور العميد عبدالرحمن جمعة مبارك الله إن الظواهر السالبة مازالت منتشرة بالولاية وتحتاج لتضافر الجهود والتعاون بين الاجهزة الامنية والمجتمع لحسمها، وأكد مبارك الله ان الحرب في دارفور ، خلفت آثار سالبة يتطلب من الجميع السعي الجاد لايصال رسالة السلام والتعايش السلمي وسط المجتمع، وتابع (ثقافة نزع الكراهية مسؤولية الجميع”
ووصف العميد مبارك الله فى لقاء مع الصحفيين بنيالا امس بحسب صحيفة الجريدة، أزمة الوقود والدقيق بالمفتعلة وفيها الكثير من الممارسات سالبة التي يجب محاربتها واضاف نيالا فيها شغل معقد جداً والظواهر السالبة منتشرة داعياً الجميع إلى التعاون لإخراج الولاية مما هى فيه من أجل راحة المواطن.واعلن عن حملات واسعة الأيام المقبلة للقضاء على الظواهر السالبة و منع تهريب الوقود والدقيق والسلع الاستراتيجية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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