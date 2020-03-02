خبراء ينتقدون تضارب تصريحات وزير التربية ومدير المناهج

انتقد خبراء تربويون تصريحات وزير التربية والتعليم الإتحادي بروف :محمد الأمين التوم حول السلم التعليمي وتغيير المناهج ونوهوا الى وجود تضارب بين تصريحاته وتصريحات مدير المناهج د عمر القراي لجهة ان الوزير اصدر توجيهاته للولايات للاستعداد لعودة المرحلة المتوسطة اعتبارا من العام الدراسي القادم بينما تصريحات د: القراي اشارت الى أن تطبيق السلم الجديد سيكون بعد عامين.

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ولفت الخبراء الى وجود ضبا بية وأرباك في تلك التصريحات فبينما تحدث مدير المناهج عن تغييرات محدودة اشارت تصريحات الوزير لتغيرات كبيرة في المناهج ،وقال الامين العام لاتحاد المدارس الخاصة امين محمد عثمان بحسب صحيفة الجريدة: ان تغيير السلم التعليمي أمر ضروري حتى يطابق نظام التعليم بالبلاد النظام العالمي ،ورأى إن ذلك يستوجب رؤية واضحة وشفافة.

من جهته طالب رئيس مؤتمر التعليم بولاية الخرطوم زهير تاج السر بعقد مؤتمرا صحفي لمناقشة كل القضايا العالقة والمتمثلة السلم التعليمي وتغيير المنهج ، وأردف نحن امام حالة إستثنائية تتطلب الوضوح الكامل ولانقبل الممارسات التي كانت سمة النظام البائد من حكومة الثورة التي تمثلنا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)