البحر الأحمر: تدوين بلاغات جنائية بشأن استجلاب اللنش (ترك)

أعلن رئيس النيابة العامة بالبحر الأحمر مولانا محمد عبد العظيم محمد صالح، موافقة رئيس القضاء على إنشاء محكمة للفساد بالولاية، وأشار إلى اكتمال التحري في (8) دعاوى جنائية متعلقة بالفساد لتقديمها للمحكمة خلال هذا الأسبوع.

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وكشف مولانا محمد عبد العظيم رئيس لجنة التحقيق حول التصرف في أصول الخطوط البحرية ومخالفات الموانئ عن تدوين بلاغات جنائية بخصوص استجلاب اللنش (ترك) الذي لم تستفد منه الموانئ مذ استجلابه في 2015م.

وبحسب صحيفة الصيحة، تم تدوين بلاغات تحت المواد (21/89) من القانون الجنائي 1991م بخصوص إعادة تعيين دستوريين للخدمة بهيئة الموانئ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)