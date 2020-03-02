أعلن رئيس النيابة العامة بالبحر الأحمر مولانا محمد عبد العظيم محمد صالح، موافقة رئيس القضاء على إنشاء محكمة للفساد بالولاية، وأشار إلى اكتمال التحري في (8) دعاوى جنائية متعلقة بالفساد لتقديمها للمحكمة خلال هذا الأسبوع.
وكشف مولانا محمد عبد العظيم رئيس لجنة التحقيق حول التصرف في أصول الخطوط البحرية ومخالفات الموانئ عن تدوين بلاغات جنائية بخصوص استجلاب اللنش (ترك) الذي لم تستفد منه الموانئ مذ استجلابه في 2015م.
وبحسب صحيفة الصيحة، تم تدوين بلاغات تحت المواد (21/89) من القانون الجنائي 1991م بخصوص إعادة تعيين دستوريين للخدمة بهيئة الموانئ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر البحر الأحمر: تدوين بلاغات جنائية بشأن استجلاب اللنش (ترك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.