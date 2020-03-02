لجنة لتقصي الحقائق في ملابسات مقتل طالب الجامعة

سيرت الحركة الطلابية بولاية الجزيرة أمس تظاهرة حاشدة للمرة الثانية تندد بمقتل الطالب بجامعة الجزيرة معتز محمد احمد الدفعة 38 بكلية الزراعة الذي وجدت جثته الأسبوع الماضي وجاب المتظاهرون بعدد من الشوارع بمدينة ودمدني قبل أن تستقر المسيرة امام مباني حكومة ولاية الجزيرة ، وهتفوا “مقتل طالب مقتل امة.. شهيدنا مقتول حالفين نجيب حقو .. معتز مالو مات مقتول الكتلو منو كتلو الكيزان”. وفي الأثناء سلم المحتجون مذكرة الى والي الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير طالبوا فيها بالإسراع فى فك طلاسم حادثة مقتل الطالب.

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وبدوره أعلن والي ولاية الجزيرة عن تكوين لجنة تقصي حقائق بمشاركة هيئة الدفاع عن الطالب القتيل وقال الوالي لدى مخاطبته الطلاب المحتجين بحسب صحيفة الجريدة : شعار حكومتنا الجلوس مع كل صاحب قضية ، وتعهد باستجواب كل من تشير اليه أصابع الإتهام ، وأكد اهتمام حكومة الولاية بقضية الطالب ،وشدد على ضرورة الإسراع با عداد التقرير الطبي الذي سيحدد أسباب الوفاة.

وأمهل الطلاب أعضاء اللجنة مهلة أقصاها 72 ساعة للرد على مطالب المذكرة وإجراء تحقيق مع الشرطة الجامعية والحرس الجامعي بمجمع النشيشيبة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)