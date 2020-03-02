لجنة تجمع العاملين بكنانة تعلن عن اضراب مفتوح غدا

اعلن تجمع العاملين بشركة سكر كنانة عن اضراب مفتوح عن العمل بكافة الاقسام ابتداء من يوم غد ، احتجاجا على عدم تنفيذ المصفوفة الزمنية المتفق عليها بين وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ولجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغير ولجنة تجمع العاملين بالشركة والتي بموجبها تم رفع الاضراب الذي نفذته اللجنة والذي استمر لاربعة ايام مما دفع وزير الصناعة للتدخل وأقنع العاملين بتوقيع المصفوفة.

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وقال الناطق باسم التجمع محمد ابراهيم لصحيفة الجريدة، إن لجنة تجمع العاملين اضطر الى تجديد الاضراب بعد ان نكصت الدولة بوعدها ممثلة فى وزير الصناعة بتنفيذ المصفوفة الزمنية، ووصف محمد ابراهيم وعود الوزير ولجنة العمل الميداني بالمسكنات التي انتهى مفعولها بانتهاء الزمن المضروب في المصفوفة.

الخرطوم: (كوش ونيوز)