عضو مجلس السيادة: لن يحدث أي انقلاب ولا تخوف من المكون العسكري

عبر عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان عن تفاؤله بنجاح الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وقطع بأن الفترة الانتقالية ستنجح في مهامها، ولن يحدث أي انقلاب عسكري، ولا تخوف من المكون العسكري في ذلك.

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وقال سليمان وفقاً لمصادر أمس “إن التفاوض مع الحركات المسلحة، كان من المفترض أن يكون دور مجلس السيادة فيه إشرافياً، لكن بصورة أكثر صراحة وصدقاً، نحن عندما ذهبنا إلى التفاوض كمدنيين من مجلس السيادة، وجدنا أن الرفاق في الحركات المسلحة ميالون للحديث أكثر مع العسكريين، وهذا أمر فرضه الواقع الميداني، فقلنا من يحقق السلام يجب عليه التقدم، فلا يوجد تنازع في الأمر”.

وشدد الفكي بحسب صحيفة الصيحة، على أن هذا الاتفاق – وفق تصوره – من المنجزات الكبيرة التي حققتها القوى السياسية السودانية، وقوى الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)