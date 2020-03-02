النائب العام يعتذر لـ”حمدوك” عن تسليم تقرير (مليونية رد الجميل)

كشفت مصادر، عن اعتذار النائب العام تاج السر علي الحبر لرئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بشأن المهلة المحددة لتسليم تقرير اللجنة العليا لأحداث مسيرات الخرطوم الخميس (20 فبراير)، “مليونية رد الجميل”.

وأفادت المصادر، بأن النائب العام عند أدائه القسم أمام رئيس مجلس الوزراء اعتذر عن تقديم التقرير النهائي لعمل اللجنة في فترة أقصاها (7) أيام، وطبقاً للمصادر فإن حمدوك قبل اعتذار الحبر، ولم يتمخ تحديد موعد آخر من قبل الطرفين لرفع التقرير النهائي للجهات المختصة.

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وكان مقرراً بحسب صحيفة الصيحة، أن يكون أمس الأحد الموعد المحدد من قبل رئيس مجلس الوزراء لتسليم النائب العام التقرير النهائي للجنة.

وكان حمدوك قد أعلن تشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة النائب العام تاج السر الحبر في الأحداث التي جرت خلال مليونية رد الجميل التي نُظمت بالخرطوم تطالب بإعادة بعض الضباط للخدمة بالجيش، انتهت بأعمال عنف أصيب فيها عدد من المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)