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معاشيو الشرطة يطالبون بتمثيلهم في لجان تحقيق النائب العام

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 02-مارس-2020

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معاشيو الشرطة يطالبون بتمثيلهم في لجان تحقيق النائب العام

قال رئيس اللجنة التنفيذية لتجمع معاشيي الشرطة المقدم شرطة م. محمد عبدالله الصايغ ،أن قوات الشرطة هي قوة نظامية مدنية يجب أن تمد أياديها للجهاز المدني في السلطة لكي يتعاونا سويا للمضي قدما بالثورة الى غاياتها في المرحلة القادمة.

 

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ودعا الصايغ في منبر “سونا” أمس بحسب صحيفة آخر لحظة الى تحسين شروط خدمة الشرطة لكي لا تصبح مهنة طاردة.

 

ودعا لتمثيل معاشيي الشرطة في اللجان التي شكلها النائب العام للتحقيق لأنهم -كما قال- لديهم خبرات في التحقيق. كما طالب الصايغ ايضا لتمثيل معاشيي الشرطة في المجلس التشريعي، وإعادة ضباط الشرطة المعاشيين صغار السن للخدمة بدون شروط.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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