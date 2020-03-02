الرشيد سعيد يكشف ملابسات اعادته وزوجته للعمل بالخارجية

كشف وكيل وزارة الإعلام رشيد سعيد يعقوب ملابسات اعادته وزوجته للعمل في وزارة الخارجية وأوضح تفاصيل المناصب التي يشغلها في الحكومة نافياً ان يكون عضواً في لجنة تفكيك نظام 30 يونيو.

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وأشار رشيد في رسالة أمس عقب معلومات عنه باستغلال نفوذه لتعيين نفسه وزوجته في وزارة الخارجية بحسب صحيفة آخر لحظة، أشار الى انه ليس عضوا في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وأوضح انه شارك في مؤتمرها الصحفي الخاص بقراراتها بشأن صحف و اجهزة إعلامية فقط بحكم موقعه كوكيل اول لوزارة الإعلام.

واكد يعقوب انه لا يتقاضى راتبا من الدولة من اى منصب غير راتبه كوكيل أول لوزارة الإعلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)