التاريخ: 02-مارس-2020
4 مشاهدة
كشف وزير الثروة الحيوانية، د. علم الدين عبد الله أبشر عن تلقيهم طلبات استيراد من المملكة العربية السعودية تقدر بنحو (130) ألف رأس مبدئياً، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الطلبات.
وأكد أبشر في تدشين حقن وتطعيم الضأن الحي بمحجر أم درمان بحسب صحيفة السوداني أمس، إنفاذهم للاشتراطات المتوافق عليها مع الجانب السعودي، بتطعيم الماشية ضد “حمى الوادي المتصدع”.
وأشار أبشر إلى أن المواشي ستمكث فترة شهر بالمحاجر قبل التصدير، معتبراً استئناف الصادر للسعودية “فاتحة خير” لأنها تعد من أكبر الأسواق للماشية السودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تطلب (130) ألف رأس من الماشية السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.