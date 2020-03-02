دبلوماسي مفصول يتحدى (إزالة التمكين) باثبات انتمائه لحزب

تحدى الدبلوماسي المفصول عمر حامد عبد الله لجنة إزالة التمكين، باثبات انتمائه لاي حزب او جماعة سياسية، واوضح انه اندهش عندما ورد اسمه ضمن السفراء المفصولين من وزارة الخارجية.

Advertisements

وقال حامد في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة: “اتحدى من يثبت انني نلت الوظيفة دون وجه حق”، واضاف انه حصل على الوظيفة بعرق جبينه، واكد انه اول الدفعة التي تم تعيينها عندما كان لام أكول وزيرا للخارجية في اواخر العام 2006، وابان عمر ان لا هم له سوى خدمة الوطن عبر الحكومة القادمة اياً كانت، وطالب بازالة التمكين باثبات انه غير مؤهل للعمل كدبلوماسي في وزارة الخارجية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)