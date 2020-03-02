التاريخ: 02-مارس-2020
5 مشاهدة
لم يستبعد سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب شروع من وصفهم بـ”المغامرين” التفكير في انقلاب عسكري، لكنه أكد أن الجماهير لن تقبل بأي انقلاب في الفترة القادمة.
وقال الخطيب لمصادر إن حال حكومة حمدوك لا يسر، ونوّه إلى أن من المآخذ عليهم هرولتهم للخارج قبل أن يستغلوا موارد البلاد الداخلية – على حد قوله. وأشار إلى أن مجلس الوزراء الآن مجرد من أية ركائز قوة في داخل السلطة لتنفيذ إرادته. وأضاف أن ما نراه الآن هو اتجاه للخارج وإهمال للجانب الإنتاجي.
وأكد الخطيب بحسب صحيفة السوداني، أن السياسات الاقتصادية التي يتبناها وزير المالية تسير وراء إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأعلن رفض حزبه لرفع الدعم والتمييز بين المواطنين بوضع سعرين (تجاري وعادي) للخبز والوقود.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الشيوعي لا يستبعد تفكير “مغامرين” في انقلاب عسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.