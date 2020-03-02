مسار ما يجمع العسكر والمدنيين (زواج متعة)

التاريخ: 02-مارس-2020
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دعا تحالف نهضة السودان كافة القوى السياسية للتواضع حول مشروع وطني يجمع كل الاطراف دون إقصاء او عزل لاحد، لمناقشة كافة القضايا من اجل الوصول الى وفاق تصالح وطني، يشكل قاعدة للمؤتمر الدستوري ويحفظ وحدة السودان، في وقت اعلن رفضه لتمديد الفترة الانتقالية.
وقال رئيس التحالف تجاني سيسي خلال مؤتمر صحفي بطيبة برس امس بحسب صحيفة آخر لحظة ان مبادرة المشروع الوطني يهدف الى ايجاد حلول لمشاكل السودان وإرساء قيم السلام والعدالة الاجتماعية، وطالب ببناء علاقات خارجية على اساس المصلحة الوطنية وتعزيز المصالح المشتركة. وشدد سيسي على ان تكون قضية السلطة قضية ثانوية في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد.
من جهته قال عضو الهيئة القيادية لتحالف نهضة السودان رئيس حزب الامة الوطني عبد الله مسار: ان ما يجمع بين العسكر والمدنيين “زواج متعة فقط” وهو ما يمكن تلخيصه من واقع الاحداث والمشاهدات لكل سياسي ومواطن عادي، وقطع مسار بان الحكومة الانتقالية فشلت في ادارة البلاد ودخلت في تمكين جديد، رافضاً بشدة تمديد الفترة الانتقالية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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