مصادر تكشف تفاصيل خطاب تسلمه الرئيس الالماني بشأن علي الحاج

سلمت اسرة الامين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج، خطاباً الى رئيس المانيا فرانك فالتر شتاينماير، خلال زيارته الى السودان الاسبوع المنصرم، بواسطة السفير الالماني بالخرطوم، اطلعته فيه على احواله ووضعه الصحي، وبحسب مصادر فان الاسرة أكدت للرئيس الالماني عدم توجيه السلطات المختصة اي اتهام له حتى الآن، وافادته بان فترة الحجز اسبوعين وقد انتهت، وانه جدد له الحجز دون اي مسوق قانوني.

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وقال المصدر، ان اسرة الامين العام في انتظار رد فرانك المتوقع خلال اليومين المقبلين، وقطع بان الوضع الصحي للحاج مستقر، واوضح المصدر بحسب صحيفة آخر لحظة ان الجهات المعنية قدمت طلب إذن لاجراء فحوصات محلية، مؤكداً ان السلطات رفضت السماح للحاج بالسفر الى المانيا لمقابلة الطبيب في الموعد المحدد له مسبقاً، وكانت المانيا قد احتضنت علي الحاج بعد المفاصلة الشهيرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)