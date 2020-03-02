ابوبكر البغدادي في الرياض .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قد يبدو عنوان هذا المقال غريبا لكن بقراءة محتوى المقال تتضح المسألة .

نتحدث عن حمل احد شوارع منطقة المروج بالعاصمة السعودية الرياض لاسم زعيم تنظيم داعش الارهابى المجرم ابى بكر البغدادى وهو امر اثار جدلا واسعا وطالب البعض بتغييره ، وقد ردت الجهة المختصة على الطلب والتفصيل فى الخبر ادناه :

ردّت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها الرسمي على تويتر على تغريدة لمواطن سعودي طالب فيها الأمانة بتغيير إسم شارع يحمل إسم الارهابي “أبي بكر البغدادي” في حي المروج ، مؤكدة رفع طلب للجهات المختصة. وقد نقل موقع “سبق” عن المعلم أحمد الحكمي، الذي طلب تغيير إسم الشارع، قوله إن الأمر “مجرد تطابق بالأسماء، وأن الأمانة بالتأكيد لا تقصد بهذه التسمية خليفة تنظيم داعش المزعوم.” ، يذكر أن إسم الشارع كان قد أثار جدلا واسعا بين المغردين على موقع “تويتر” قبل أكثر من عام، حيث طالب العديد من الأشخاص بتغييره.

انتهى الخبر ونحن هنا لانقول ان الجهات الرسمية فى العاصمة السعودية تقصد اسم هذا الارهابى المجرم – وإن كان البعض لايستبعدون ذلك ويعتمدون فى موقفهم هذا على معرفتهم بالسعودية وعلاقتها بداعش ولكننا كما قلنا لانتبنى هذه الرؤية – ولكن لابد من التأكيد ان الاسم قد اصبح

علما لهذا المجرم الارهابى ولابد من تغيير اسم الشارع حتى وإن كان فى حقيقة الأمر ليس إلا تطابقا فى الاسماء ، ولاشك صحة قول ان ان ابا بكر البغدادى فى الرياض وهذا كلام لا يجانب الحقيقة .