عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 2 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المجهر:

شلل يصيب الحركة إلى الولايات بسبب إضراب سائقي البصات

الصحة تتوقع دخول فيروس (كورونا) وتقطع بعدم تسجيل حالة حتى ألآن

السوداني

سحب”13″ ألف جنسية سودانية منحت لأجانب

الخطيب للسوداني”: حال حكومة حمدوك لا يسرّ

السعودية تطلب ألفي طبيب بينهم”500″ اختصاصي

تنسيق بين الداخلية والخارجية لاستبدال الجوازات الدبلوماسية والخاصة بـ”إلكترونية”

“الطاقة” تدشن صرف الوقود بنظام”الكروت”

السيادي: لقاء البرهان بـ”نتنياهو” تمّ بتنسيق مع حمدوك وموافقته

آخر لحظة

الإفراج عن وزير سابق متهم بامتلاك”400″ قطعة أرض

أسرة علي الحاج تستنجد بالرئيس الألماني

الصحة: لا نستبعد دخول”كورونا”

الفكي: لقاء البرهان بنتياهو تمّ بتنسيق مع حمدوك وموافقته

مسار: ما يجمع العسكر والمدنيين”زواج متعة”

“آخر لحظة” تكشف تفاصيل خطاب تسلّمه الرئيس الألماني بشأن علي الحاج

بطل كارثة حريق الفندق يروي التفاصيل كاملة

أخبار اليوم

تحذير من وباء كورونا بعد وصول «600» وافدا من الصين للسودان.

وزارة الصحة تعلن عن تجهيز مركز للعزل بمستشفي الخرطوم.

وفاة عشرة وإصابة ستة آخرين في حادث بالكويك بجنوب كردفان.

مواطنون بالأبيض اشتكوا لـ»أخبار اليوم» من ارتفاع أسعار الخبز وغلاء المعيشة.

استئناف صادر الضأن الحي إلى المملكة العربية السعودية.

الوطن

الحكومة تدرس مقترح “الحلو” بفصل الدين عن الدولة

شلل تام في الميتاء البري بسبب اضراب سائقي البصات السفرية

مواصلة الشراكة الإستراتيجية بين منظومة الصناعات الدفاعية و وزراة الصحة

السلطات السعودية تطلب “130” ألف رأس من الماشية السودانية

صوت الأمة

المسيرية يطالبون الحكومة بإدانة اعتماد أبيي كإدارية بدولة الجنوب

شلل في الحركة إلى الولايات بسبب إضراب سائقي البصات

(266) جهاز تحكم لمراقبة محطات الوقود بالخرطوم

حمدوك يترأس لجنة متابعة العلاقات مع إسرائيل

محتجون يغلقون الميناء البري بورتسودان

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النيل الدولية

حمدوك يزور كسلا اليوم

الاتحاد الاوربي يتعهد بدعم السلام والاستقرار بدارفور

وزارة الطاقة تدشن صرف الوقود بنظام الكروت

وزير الصحة؛ لاتوجد إصابة بفايروس كورونا بالسودان

مصرع (10) أشخاص في حادث مروري بطريق (الدلنجكادقلي)

العثور على الطفلة المسروقة بمستشفى القضارف والجناة يسجلون اعترافات

السوداني الدولية

إضراب بالخرطوم يضاعف تعرفة الوصول للولايات”8″ مرات

الصحة: لا نستبعد دخول”كورونا” إلى السودان

حميدتي يبحث مع الإدارة الأهلية بوسط دارفور مجريات السلام والأوضاع بالأقليم

مواطنون يطالبون بمقاطعة الحافلات والهايس

الهلال يهزم العرب بهدف ويتصدّر

الحكومة تشترط تحرير سعر الصرف للقطاع الخاص لوفرة الدواء

الحداثة

“متقاعدون”: الشرطة قوة نظامية تمثّل امتدادًا للجهاز المدني بالدولة

ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يزور”شمال دارفور”

“الطاقة” تبدأ العمل بنظام البطاقات الورقية وتحدّد الأوّل من مارس لـ”الذكية”

المجلس المركزي للمؤتمر السوداني” يرفض استقالة إبراهيم الشيخ

“حمدوك” يصل كسلا اليوم ويفتتح عددًا من المنشآت

“السعودية” تطلب”130″ ألف رأس من الماشية

الصيحة

مانحون: لا دعم دون”رفع الدعم”

الموانئ ترفع رسوم الأرضيات والخدمات”300%”

الصحة لا تستبعد دخول”كورونا” إلى البلاد

النائب العام يعتذر لحمدوك” عن دعم تسليمه تقرير مليونية”رد الجميل”

رشيد سعيد: لا أتلقّى عدة رواتب ولم يتمّ تعييني بالخارجية

العثور على طفلة القضارف المسروقة بأطراف المدينة

الثروة الحيوانية تتوقّع”50″ مليون دولار شهريًا من صادر الماشية

الانتباهة

تحقيقات مع”الجاز” حول سكر مشكور

الصحة تتوقّع دخول”كورونا” وتتأهب

وزير الإعلام للانتباهة”: هناك حدود للصبر على تعيين الولاة المؤقتين

تفشي الملاريا في معظم الولايات

بدء العمل بنظام الكروت لصرف الوقود

توقيف”205″ أشخاص يحاولون التسلل إلى ليبيا وتشاد

الدار:

(الدار) نزرو اللاعبين المصابين بحادث حريق الفندق الشهير بالخرطوم

توجيه تهمتي الارهاب والتعدي لثلاثة قصر اعتديا على فتاة بالشارع العام

اطلاق سراح الوزير السابق (عبد الباقي) المتهم في بلاغات طليقته بـ (الفساد)

الصحة: لا نستبعد دخول (كورونا) إلى السودان رغم التحوطات

الشيخ عتيق يتوصل الى الحالة رقم (10) لعلاج عدم الانجاب عبر القرآن الكريم والطب النووي

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة الانجليزية للاساس واللغة الانجليزية للثانوي

قناة الملاعب

الأولمبية تصدر بيانا تحذر فيه من عقوبات دولية

بطلان عمومية الطائرة وتعليق عضوية الضباط ومجلس الادارة ..

انطلاق دورة مدربي حراس المرمى تحت إشراف”حكيم سبع”

حي الوادي نيالا و الخرطوم الوطني يتعادلان سلبياً باستاد نيالا

الهلال العاصمي ينتصر على حي العرب بورتسودان بهدف باستاد بورتسودان