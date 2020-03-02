الإفراج عن وزير سابق متهم بالفساد

التاريخ: 02-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements أفرجت نيابة الثراء الحرام امس عن الوزير السابق عبد الباقي عبد الفضيل المتهم بحيازة “400” قطعة أرض بولاية الخرطوم، وأمرت بالحجز على كافة ممتلكاته وارصدته بالبنوك، واشترطت نيابة الثراء الحرام الافراج عنه بضامن غارم. وكان وكيل اول نيابة الثراء الحرام أصدر بحسب صحيفة آخر لحظة قرار الافراج بناءً على مذكرة استئناف تقدم بها محامي المتهم ملتمساً فيها إلغاء قرار وكيل النيابة الذي اشترط الافراج عنه بايداع كفالة مالية وقدرها (230) مليون جنيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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