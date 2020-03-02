أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأثنين الموافق 2 مارس 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

الصيحة:

* مانحون: لا دعم دون (رفع الدعم)

* الموانئ البحرية ترفع رسوم الأرضيات والخدمات (300%)

الصحة لا تستبعد دخول (كورونا) إلى البلاد

الجريدة:

* مصرع (11) شخصاً في حوادث مرورية نتيجة اضراب سائقي (البصات)

إقالة عبد الله حسن لوقوفه ضد إخلاء المدينة الاجتماعية

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السوداني:

* سحب (13) جنسية سودانية منحت لأجانب

* الخطيب لـ (السوداني): حال حكومة حمدوك لا يسر

* السعودية تطلب ألفي طبيب بينهم (500) اختصاصي

المجهر:

* شلل يصيب الحركة إلى الولايات بسبب إضراب سائقي البصات

* الصحة تتوقع دخول فيروس (كورونا) وتقطع بعدم تسجيل حالة حتى ألآن

آخر لحظة:

* الإفراج عن وزير سابق متهم بامتلاك (400) قطعة أرض

* أسرة علي الحاج تستنجد بالرئيس الالماني

* الصحة: لا نستبعد دخول (كورونا)

الدار:

* (الدار) نزرو اللاعبين المصابين بحادث حريق الفندق الشهير بالخرطوم

* توجيه تهمتي الارهاب والتعدي لثلاثة قصر اعتديا على فتاة بالشارع العام

* اطلاق سراح الوزير السابق (عبد الباقي) المتهم في بلاغات طليقته بـ (الفساد)

* الصحة: لا نستبعد دخول (كورونا) إلى السودان رغم التحوطات

* الشيخ عتيق يتوصل الى الحالة رقم (10) لعلاج عدم الانجاب عبر القرآن الكريم والطب النووي

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة الانجليزية للاساس واللغة الانجليزية للثانوي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)