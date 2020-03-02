أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأثنين الموافق 2 مارس 2020م

التاريخ: 02-مارس-2020
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تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
الصيحة:
* مانحون: لا دعم دون (رفع الدعم)
* الموانئ البحرية ترفع رسوم الأرضيات والخدمات (300%)
الصحة لا تستبعد دخول (كورونا) إلى البلاد
الجريدة:
* مصرع (11) شخصاً في حوادث مرورية نتيجة اضراب سائقي (البصات)
إقالة عبد الله حسن لوقوفه ضد إخلاء المدينة الاجتماعية
السوداني:
* سحب (13) جنسية سودانية منحت لأجانب
* الخطيب لـ (السوداني): حال حكومة حمدوك لا يسر
* السعودية تطلب ألفي طبيب بينهم (500) اختصاصي
المجهر:
* شلل يصيب الحركة إلى الولايات بسبب إضراب سائقي البصات
* الصحة تتوقع دخول فيروس (كورونا) وتقطع بعدم تسجيل حالة حتى ألآن
آخر لحظة:
* الإفراج عن وزير سابق متهم بامتلاك (400) قطعة أرض
* أسرة علي الحاج تستنجد بالرئيس الالماني
* الصحة: لا نستبعد دخول (كورونا)
الدار:
* (الدار) نزرو اللاعبين المصابين بحادث حريق الفندق الشهير بالخرطوم
* توجيه تهمتي الارهاب والتعدي لثلاثة قصر اعتديا على فتاة بالشارع العام
* اطلاق سراح الوزير السابق (عبد الباقي) المتهم في بلاغات طليقته بـ (الفساد)
* الصحة: لا نستبعد دخول (كورونا) إلى السودان رغم التحوطات
* الشيخ عتيق يتوصل الى الحالة رقم (10) لعلاج عدم الانجاب عبر القرآن الكريم والطب النووي
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة الانجليزية للاساس واللغة الانجليزية للثانوي
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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