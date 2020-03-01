جوزيف بوريل : الاتحاد الأوروبي يريد النجاح للسودان الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي والمفوض الأعلى للشئون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن الاتحاد الأوروبي يريد النجاح للسودان الجديد.

وأضاف بوريل – في محاضرة ألقاها في جامعة الخرطوم عن الديمقراطية والشراكة بين السودان والاتحاد الأوروبي من أجل السلام اليوم الأحد – أن الشباب السوداني ألهم العالم وأظهر مرارا أن الشعب هو السلطة، والتغيير السلمي ممكن.

وأوضح أن الاتحاد يريد لدعوة السودانيين إلى الحرية أن تُسمع وتترجم إلى تغيير حقيقي لبلد عانى كثيرًا وأشجعكم أن تسعوا إلى تحقيق أهداف عالية وتستمروا على نهج التغيير السلمي، وإعادة بناء وطنكم وخلق السودان الجديد”.

وصل جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، أمس إلى الخرطوم ، في زيارة تستغرق يومين.

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وبحث بوريل مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، قضايا التعاون بين الخرطوم والجنائية الدولية.

وقال بوريل في تصريح صحفي: “زيارتي تمثل رسالة واضحة للسودان والإقليم بأن الاتحاد الأوروبي سيظل يدعم بكل قوة عملية الانتقال السياسي في السودان، وكذلك استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف: “نرى أن السودان الديمقراطي ضمان للاستقرار في الإقليم”.

وقدم بوريل محاضرة في جامعة الخرطوم عن دعم الاتحاد الاوروبي للتحول الديمقراطي في السودان، كما سيزور شمال دارفور.