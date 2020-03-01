رسـالة من الرئيس الصومالي لحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسلم رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك رسالة خطية من الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو تتعلق بتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه اليوم، وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض الذي يزور الخرطوم حاليًا.

وتناول اللقاء دور السودان في تطوير التعاون بين دول القرن الأفريقي من خلال رئاسته الحالية لمنظمة الإيقاد.