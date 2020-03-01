الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إضافية بـ30 مليون يورو للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية ونائب رئيس ​الإتحاد الأوروبي​ جوزيب بوريل الذي وصل شمال دارفور في السودان على رأس وفد رفيع المستوى من المستشارين الأوربيين وسفراء دول الإتحاد الأوروبي، أن الأوضاع في المنطقة باتت أفضل من السابق.

وأعلن بوريل عقب اجتماعه بالمنظمات الدولية وزيارة معسكر زمزم للنازحين الذى يضم 125 ألف نازح عن مساعدات إنسانية إضافية للسودان بقيمة 30 مليون يورو.

وفي وقت سابق، أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي، جوسيب بوريل، السبت، عن توفير 100 مليون يورو كمبلغ إضافي للسودان بجانب مبلغ سابق يبلغ 150 مليون يورو ليصبح الدعم الكلي 250 مليون يورو، لمساعده البلاد في عملية التحول الديموقراطي.