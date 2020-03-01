قوات(الدعم السريع) في خندق رفع القُدرات….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(جيريمي) يدعو الحكومة للاقتداء بالقوات في مجالات تنمية القُدرات والتعريف بحقوق الإنسان

في بادِرة نوعية عكست حجم العلاقة بين البعثة الأممية المشتركة (يوناميد) وقوات الدعم السريع، نظّمت البعثة الأممية المشتركة ورشة عمل حول تنمية القدرات عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، استمرت ثلاثة أيام بفندق “كورال” بالخرطوم.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، منظمات الأمم المتحدة إلى التحول من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي، خاصة بولايات دارفور، بجانب العمل على إعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم.

ووصف دقلو خلال مخاطبته فاتحة ورشة العمل (الإثنين)، شراكة قوات الدعم السريع مع البعثة الأممية المشتركة (يوناميد) بالذهبية والفعالة، وقال إنهم يهدفون من خلال تلك الشراكة إلى رفع القدرات والنهوض بولايات دارفور في شتى المجالات .

وعبّر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، عن سعادته بحضوره افتتاح الورشة، وأكد أن قوات الدعم السريع ظلت تهتم بالتوعية والتدريب المستمر لأساسيات حقوق الإنسان للقيام بدورها الاحترافي والفاعل، وأضاف (يأتي اهتمام قوات الدعم السريع بحقوق الإنسان من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقها فيما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي وحماية الحدود).

وامتدح دقلو مجهودات قوات الدعم السريع وقال إنها ظلت تعمل بشفافية ووضوح تام وليس لديها ما تخفيه. وأضاف: قوات الدعم السريع تعمل وفق القانون بما يحفظ حقوق الجميع خاصة حقوق المدنيين، مؤكداً التزام قواته بقوانين حقوق الإنسان وسيظل هدف سامي لصون حقوق الإنسان التي أقرها المجتمع الدولي.

وجدّد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، تأكيداته بأن حماية المدنيين سيظل واحد من أهم أولويات قوات الدعم السريع وأنهم ملتزمون به، وعبّر عن شكره للبعثة المشتركة (يوناميد) لمشاركتها في مفاوضات السلام السودانية بدولة جنوب السودان.

من جهته، أعلن وكيل وزارة الخارجية السفير د. صديق عبد العزيز استمرار التعاون الوثيق بين حكومة السودان واليوناميد وفقاً للبرنامج المتفق عليه من دعم بناء السلام والتنمية وإعادة الدمج والتسريح، وعبر عن شكره للبعثة المشتركة على أدوارها التي تقوم بها في السودان.

من جانبه، أعلن جيرمي مامابولو رئيس البعثة الأممية المشتركة، دعمه للتحول الذي حدث في السودان، وأشاد بمفاوضات السلام السودانية الجارية بدولة جنوب السودان، وقال إنها ستحافظ على الثورة السودانية.

وامتدح جيرمي خطوة إقامة الورشة واصفاً إياها بالخطوة الصحيحة، مشيراً إلى أن السودان الآن في مفترق طرق، وبحاجة إلى تضافر جهود كل الأطراف للعبور به إلى بر الأمان، وقال: السودان انتقل الآن من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام.

ودعا الحكومة الانتقالية إلى الاقتداء بقوات الدعم السريع في مجال إقامة الورش المتخصصة في تنمية القدرات والتعريف بحقوق الإنسان، وشدّد على ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة في دارفور.

بدوره، قال رئيس قطاع حقوق الإنسان وممثل مكتب المفوض السامي لمفوضية حقوق الإنسان دكتور مارسيل أكبوفو أن السودان يمر بمرحلة تاريخية مهمة، تفرض على الأمم المتحدة الوقوف مع الحكومة الانتقالية لدعم هذا التحول، واعتبر الورشة مساهمة من قسم حقوق الإنسان باليوناميد، وأثنى على الانفتاح الكبير الذي تقوم به قوات الدعم السريع، وأشار لدورها في حماية حقوق الإنسان.

وأوضح مارسيل أن التدريب سيركز على المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان والتداخل بين المكونات المدنية والعسكرية أثناء الحرب وتبعات الحرب، وأوضح أن الورشة تهدف لبناء المعرفة والقدرات لقوات الدعم السريع، وتمنى أن تحقق الورشة النتائج التي تهدف إليها.

يذكر أن الورشة استمرت ثلاثة أيام ، قدم فيها خبراء أمميون أوراق عمل متقدمة عن حقوق الإنسان وقوانين حماية حقوق الإنسان.

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ظاهرة الإتجار بالبشر على طاولة الأجهزة النظامية

(جمال) يستعرض دور الدعم السريع و(عامر) يشيد بالتجربة السودنية التشادية

لا تزال ظاهرة الاتجار بالبشر تقض مضاجع كثير من الدول وتؤرق منامها، لآثارها الاجتماعية والأمنية السالبة على المجتمعات، مما دعاها إلى إفراد مساحات واسعة لاستعراض الظاهرة في محاولة منها لإيجاد الحل وتطوير سبل مكافحتها.

مركز الحوار للدراسات والتدريب في منبره الدوري خصص منتداه الأسبوع الماضي حول (الاتجار بالبشر وطرق مكافحته)، حيث أمن المنتدى الذي شارك فيه لفيف من قادة العمل العسكري مؤكدين على ضرورة ضبط الوجود الأجنبي بالسودان في إطار مكافحة الإتجار بالبشر، وأوضحوا أن السودان يعتبر دولة عبور وليس حاضناً للظاهرة.

في كلمته أكد العميد ركن دكتور عامر محمد الحسن الناطق الرسمي للقوات المسلحة، على ضرورة تكامل الأدوار بين القوات النظامية ودور القوات المشتركة لضبط الحدود مع دول الجوار.

وثمّن تجربة القوات التشادية السودانية ودورها الكبير في حفظ حياة الناس وحمايتهم من خطر تلك العصابات، داعياً إلى تكامل جهود منظمات المجتمع المدني وتنسيق عمل المهتمين بهذه الظاهرة بالعمل من أجل الحد من انتشار الاتجار بالشر.

وقال عامر إن تداخل الحدود الممتدة بين دول الجوار والمنافذ الساحلية التي من الصعوبة مراقبتها، واعداً بتسليط الضوء على جميع العمليات التي تمت في عملية الاتجار بالبشر.

واستعرض العميد جمال جمعة الناطق باسم قوات الدعم السريع، الدور الكبير لقوات الدعم السريع في مكافحة الظاهر، موضحاً عدداً من العمليات الميدانية التي قامت بها مع قواته. وتناول عدداً من النماذج غير الإنسانية والاستغلال المادي والجسدي وعمليات التعذيب والاضطهاد التي يرتكبها المهربون تجاه هؤلاء الضحايا التي قادتهم رغبتهم في الهجرة أو البحث عن حياة كريمة في مناطق أخرى، وأكد أن مكافحة الظاهرة يحتاج لإمكانيات كبيرة وتكامل الأدوار بين القوات النظامية المختلفة.

من جانبه، أكد العميد شرطة عادل محمد عبد الرحيم، دور الشرطة في عملية تنظيم الوجود الأجنبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الاتجار بالبشر من الجرائم المدرجة تحت القانون الجنائي السوداني ويخضع مركتبها للمحاكمة بنص المادة.

لافتاً إلى وجود مجهودات كبيرة لعملية ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة السجلات لمكافحة الظاهرة، وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الشرطة السودانية مع قلة الإمكانيات لمواجهة عناصر هذه الجماعات المحترفة ذات الإمكانيات الكبيرة.

وتداخل في المنتدى عدد من المتحدثين من وزارة العدل وجمعية مكافحة الاتجار بالبشر وبعض المنظمات وعدد من الحضور، وقُدّمت عدد من التوصيات التي تساعد في الحد من هذه الظاهرة.

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الدعم السريع يرعى مهرجان سباق الخيل بالفاشر

انطلقت فعاليات افتتاح موسم نادي الفاشر للفروسية بمضمار سباق الخيل، برعاية قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور، وبحضور قائد قوات الدعم السريع بالقطاع العميد جدو حمدان أبنشوك.

وأعلن أبنشوك في كلمته استعدادهم لرعاية الموهوبين، وتعهد باستمرار دعمهم لمنشط سباق الخيل ونادي الفروسية، وقال إن الدعم السريع جاهز تمام الجاهزية لرعاية الموهوبين وتحسين صورة مضمار الفروسية حتى يليق بعظمة المسابقات والحضور الكبير للمنافسات.

وحيا العميد جدو حمدان، كل المتنافسين، حاثًا إياهم على الاستمرار في المشاركه للمحافظة على نشاط الفروسية كرياضة لها تاريخ واهتمام عريض وندفع المجتمع للتمسك بالفروسية وإنتاج خيول تستطيع التمثيل في المسابقات القومية والخارحية ـ بحسب تعبيره.

من جانبه، أشاد رئيس نادي سباق الخيل بالجهود الكبيرة التي لعبتها قوات الدعم السريع من دعم ورعاية لهذا المهرجان الكبير الذي استطعنا الإعداد لبداية انطلاقته هذا المساء، وإن كانت متأخرة، وقال: كان ينقصنا المال لتسيير نشاط هذا الموسم، ولكن بعزيمة الرجال وبفضل الدعم السخي الذي وجدناه من قوات الدعم السريع، نعلن لجمهورنا ضربة البداية لسباق الخيل.

وأكد رئيس نادي الفروسية أن النادي يهتم بتنظيم الفعاليات السنوية من أجل استمرارية النشاط بالولاية والذي يحظى بجمهور كبير، وهو برنامج رياضي تشارك فيه بعض الخيول من خارج الولاية.

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الدعم السريع تعوّض متضرري حريق سوق أم دخن بوسط دارفور

وقفت لجنة أمن الولاية، يرافقها قائد قوات الدعم السريع قطاع ولاية وسط دارفور العميد علي يعقوب جبريل، على حجم الأضرار التي لحقت بسوق محلية ام دخن، عقب الحريق الهائل الذي شهده السوق الأسبوع الماضي.

وقال علي يعقوب، إن الحرائق التي نشبت في سوق المدينة الرئيسي تسببت في خسائر مالية كبيرة، وأضاف خلال تصريح له عقب الزيارة إن الحريق قضى على حوالي ٣٦٧دكاناً، بجانب بعض المنازل المحاذية للسوق، والتي لم تخلف خسائر في الأرواح.

وقال يعقوب إن جملة الخسائر المالية بلغت ٥٦،٤٣٠،٧٠٣جنيهاً سودانياً، معلناً عن تبرعه بملغ اثنين مليون (مليار) جنيه، كمساعدات للمتضررين جراء هذه الحرائق.

وأكد قائد قوات الدعم السريع بوسط دارفور، وقوف قواته إلى جانب المواطن في مختلف المجالات، مبيناً أن مهمة قوات الدعم السريع تتمثل في حماية المواطن وممتلكاته ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى استمرار قوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى في محاربة الظواهر السالبة بمحليات الولاية الجنوبية التي اشتكى منها المواطنون خلال الأسابيع الماضية.

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“الغارديان” البريطانية: حميدتي صانع السلام

وَصَفَ الصحفي البريطاني بيتر أوبرون، نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو، بصانع السلام والقائد الأنشط حِراكاً في الحكومة الانتقالية لأدواره في إرساء السلام بجنوب السودان، ورعايته المُفاوضات بين الحركات المُسلّحة السودانية.

وقال أوبرون في مقال بصحيفة “الغارديان البريطانية” بعنوان (هل يقلب السودان صفحة من تاريخه المُضطرب) “ليس هناك شك في أنّ حميدتي برز كصانع سلام وأكثر الشخصيات نشاطاً في التشكيل الحكومي الجديد بالخرطوم في الأشهر الأخيرة، إذ اعتمدت المُفاوضات المُوازية بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة الجنوبية رياك مشار عليه ، والتي أفضت للسلام وتشكيل الحكومة الانتقالية في دولة جنوب السودان بعد سنواتٍ من الصراع المرير عليه”.

كما أنّ دقلو، هو أول من وقّع اتفاق سلام مع فصيل من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة مالك عقار.

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ضم الدعم السريع لآلية الخريف بالخرطوم

أعلن والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد، أنه سيقوم بزيارات ميدانية للمحليات للوقوف على الأعمال التي تمت لتصريف مياه الخريف وتروس الحماية من فيضان النيل، ووجه بنزع الأراضي التي تقع في الخيران ومجاري السيول. وأعلن حماد خلال ترؤسه يوم الأربعاء الماضي الاجتماع الموسع للخريف بحضور المعتمدين والمديرين العامِّين لوزارات البنى التحتية والمواصلات والتخطيط العمراني والمالية والاقتصاد والزراعة والثقافة والإعلام والمجلس الأعلى للبيئة وهيئة النظافة والدفاع المدني عن إضافة الدعم السريع وسلاح المهندسين لآلية الخريف وطالب بتحديد الاحتياجات المطلوبه لعمل الصحة المصاحب للخريف وتحديد احتياجات الدفاع المدني والتنسيق مع (DDR) فيما يتعلق بحفر الآبار في المناطق المنخفضة.

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الدعم السريع تؤكد استتباب الأوضاع الأمنية بغرب دارفور

أكد العميد علي يعقوب جبريل قائد قوات الدعم السريع قطاع وسط دارفور مشرف قوات الدعم السريع بغرب دارفور استقرار الأحوال الأمنية بالولاية عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها معسكر كريندق بولاية غرب دارفور .

وقال العميد علي يعقوب في تصريح صحفي، إن قوات الدعم السريع تعمل بتناغم محكم مع القوات المشتركة الأخرى في غرب دارفور لحماية المواطنين، بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو عقب زيارته الأخيرة للولاية والتي وجه خلالها كافة القوات النظامية بالولاية لوضع الترتيبات اللازمة للتصدي لأية مظاهر سالبة من شأنها الإخلال بأمن واستقرار المواطنين في كل المداخل والمحليات.

لافتاً إلى أن قوات الدعم السريع منتشرة في كافة ربوع الولاية بالإضافة إلى الفرقة (١٥) مشاة، بجانب قوات الشرطة والاحتياطي المركزي. مبيناً أن اجتماعات اللجنة الأمنية بالولاية متواصلة لمناقشة التقارير التي تشير كلها إلى التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية.

وقال إن التحقيقات في الأحداث الأخيرة ما زالت مستمرة، وسيقدم كل من ثبت تورطه فيها إلى العدالة وفقاً لأحكام القانون، بعد إلغاء قانون الأعراف الذي ظل سائداً لسنوات في مثل هذا النوع من الأحداث.

معتبراً قرار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الذي نص على إلغاء قانون الأعراف واحداً من العوامل التي ساعدت في الإسراع في حل هذه الأزمة.

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الدعم السريع ترعى جوائز نجومية مباراة هلال الفاشر والأهلي الخرطوم

قدّمت قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور جائزة نجومية المباراة في مباراة هلال الفاشر والأهلي الخرطوم باستاد النقعة بالفاشر والتي انتهت بالتعادل هدفاً لكلٍّ .

ونال جائزة نجومية المباراة اللاعبان دومينيك أبوى من فريق الأهلي الخرطوم واللاعب الهامي من فريق هلال الخيالة بهذه النتيجة يرتفع رصيد هلال الفاشر إلى أربع وعشرين نقطة في الترتيب الحادي عشر، وفريق الأهلي برصيد ثلاث وعشرين نقطة.

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الدعم السريع تُسيّر قافلة لولاية غرب دارفور

استقبل والي ولاية غرب دارفور اللواء ركن دكتور ربيع عبد الله قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها قوات الدعم السريع قطاع الزرق للمتضررين من الأحداث الأخيرة التي شهدتها حاضرة الولاية بحضور قائد قوات الدعم السريع قطاع الجنينة وعدد من القادة العسكريين إلى جانب مكونات المجتمع.

ولدى مخاطبته مراسم الاستقبال امتدح والي غرب دارفور الجهود العظيمة التي ظلت تبذلها قوات الدعم السريع في سبيل تحقيق السلام والأمن فضلاً عن دورها الإنساني، مضيفاً أن هذه القافلة تؤكد روح التكامل والتعاون بين حكومة الولاية وقوات الدعم السريع، واصفاً القافلة بالقيمة والتي عكست الوجه المشرق للقوات، وقال إن هذه القافلة ستسهم في إيواء المواطنين المتضررين من الأحداث الأخيرة.

قائد قوات الدعم السريع قطاع الجنينة المقدم محمد ناجي عبيد، أبان أن القافلة التي وصلت إلى الولاية تجسد روح التكافل الاجتماعي بين مكونات الولاية وكشف أن القافلة جاءت دعماً للمتضررين امتداداً للخدمات الإنسانية والبرامج التي تضطلع بها القوات والتي تهدف إلى رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز التعايش السلمي، إلى ذلك أكد ناجي جاهزية قواته المضي قدماً للعمل مع القوات النظامية الأخرى لتعزيز السلام والأمن والاستقرار.

من جانبه، حيا رئيس القافلة محمود فضل النبي حكومة الولاية ومكونات المجتمع التي خرجت لاستقبال القافلة في مشهد يؤكد تعافي مكوناتها، وأوضح أن القافلة تشمل العديد من المساعدات الإنسانية بجانب البرامج الدعوية والخدمات العلاجية، ودعا محمود مكونات المجتمع للتعايش ونبذ العنف وقبول الآخر والاحتكام لصوت العقل.

من جهته، دعا ممثل الإدارة الأهلية المصاحبة للقافلة العمدة جمعة دقلو كافة الأطراف للتحلي بالحكمة والعقلانية ونبذ العنف والاقتتال.