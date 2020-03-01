(البيحصل ده كلو من كاس.. يا استاذ)..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* وصلتني رسالة بالواتس اب توهم صاحبها الذي ينتمي لمجموعة الهتيفة (الما ليهم لا في التور ولا الطحين) انها قصيدة كتبت ارضاء لغرور احد الطبالين ولا استبعد – في ظل التفاهم والتناغم – ان تكون من بنات افكار ذلك الطبال الذي يمارس التشفي مع كل الذين يختلفون معه او يرفضون الانصياع لاوامره ويخرجوا من دائرة سيطرته.

* كانت رسالة باهتة، يندرج وصفها بالقصيدة تحت بند الجريمة لانها وهمية تتاخر عن المنلوج الذي تحمل كلماته، رغم هايفتها جزء يسير من المضمون، هدفه توجيه النقد لشئ ما بواسطة عبارات بسيطة تصل بالسرعة المطلوبة لكل فئات المجتمع بهدف التصحيح والتعدي، لكن صاحب المنلوج اياه استحق ان نصفه بالفارغ المريض..

* في (العصيدة العبطية) اعتراف صريح بضلوع احد الطبالين في تصفية زميل له في المهنة عبر تقديم (رشاوى) لاجل تحقيق اهداف دنيئة بعد ما وصل ذلك الطبال الى طريق مسدود وفشل في ايقاف مد من خرج عن طوعه بشتى السبل فقرر استغلال نفوذه وامواله للنيل من ذلك (الذي فسد) دون دراية بان دعوة المظلوم لا ترد ويقبلها الله..

* لنترك تلك القصة الى حينها خاصة وانها صارت الان بين يدي فطاحلة القانون ونكتفي هنا بالاشارة وفي الاشارة امارة لكل نفس امارة بالسوء.. والسوء ده ما بنقصد بيهو (السوء الجديد الموجود بحي ودنوباوي).. السوء ده ح تعرفوه بعد ما يقعد الجماعة اياهم تحت الحيطة ويستمتعوا بالزيطة.. خلونا نرجع لقصة مقال اليوم..

* طبعا الناس الايمانهم ضعيف هم الذين يعتقدون انهم ومهما فعلوا من تجاوزات في خلق الله فان احد لا ولن يتجرأ على سؤالهم او توجيه ولو عبارة نقد واحدة اليهم.. كما انهم ينسوا غصبا عنهم ان (العدل) هو احد اسماء المولى عز وجل، وربنا ما بيرضى الظلم لانه ظلمات.. كما ان المولى عز وجل وعندما ينعم على احد عباده بالاموال الغزيرة لا ولن يرضيه ان يستغل العبد تلك النعمة في السوء ويستخدمها للرشاوى..

* ما علينا، ولكل حادثة حديث، نرجع الى قصتنا المتعلقة بالشكوى التي تقدم بها حي العرب ضد المريخ طاعنا في قانونية مشاركة اللاعب طبنجة مؤكدا وجود (شبهة تزوير) في اوراق رسمية.. ويا سبحان الله يتم اتهام المريخ بالتزوير في هذا التوقيت الحرج بالذات وبالتحديد على وقع الاحتفالات والكرنفالات والهيصة و(الزيطة)..!!

* وما يدعو للعجب حقا ان الفرحة الهستيرية التي انطلقت قبل ايام بسبب ما وصف باسترداد لقب الدوري الممتاز يرتبط لدى العامة بشبهة قريبة للتزوير وتهمة تواطؤ قرر على اثرها الشخص الملقب ب(ابو القوانين) الانسحاب من المشهد تماما رافضا تشويه سمعته وتاريخه واسمه بدليل انه لم يتكرم بكتابة الشكوى..

* ويا لها من مفارقة عجيبة وغريبة قد تجبر كل من طغى وتكبر واوهم نفسه بانه قد خرق الارض وبلغ الجبال طولا تجبره على الاستيقاظ من احلامه واوهامه ونزواته الذاتية التي صورت له اشياء غير حقيقية قادته لما نتابعه عليه من وهم بمباركة عدد من الهتيفة والصفاقة الذين لا يعرفون غير القيام بالادوار الهامشية الكومبارسية..

* كل المعطيات الماثلة امامنا وفي ظل الوضع المائل الحالي تؤكد ان ما يحدث ما هو الا نتيجة طبيعية لسياسة التجني، والافتراء، واللهث خلف الاوهام المبنية على سياسات التزوير وكل ما له علاقة بصفة التواطؤ التي اتخذها دخلاء النادي وسيلة وستارة لتصفية حساباتهم الشخصية الخاصة بمعزل عن اي نظرة للفوائد التي ستعود للكيان..

* نقول ذلك بعد ما وصلت الكراهية والحقد وغير ذلك من الاشياء الدخيلة، على كرتنا الى اعلى المستويات، ولن تكون شكوى السوكرتا غير البداية لان هنالك من المفاجآت ونحن على علم بما ستحمله الايام من سيناريوهات ملتهبة وفي البال ما ظللنا نتابعه بالسنوات الاخيرة من افكار سمجة واوهام للمطبلاتية والتجار..!

* اجمل ما في شكوى حي العرب ضد المريخ انها ستكتب النهاية التي انتظرناها لفترة طويلة لمسلسل كاس المكسيكي الذي اوصلنا الى مرحلة متقدمة من الملل بعد حلقات بائسة كان الهدف الاول منها التلميع والتمييع.. وقد يقول احدهم التلميع عرفناه لكن التمييع ده شنو ونقول (بس شيلو الصبر)..!!

* لا ادري لماذا تحاصرني قصة سيدنا يوسف وبالتحديد مشهد مجموعة الكهنة الذين يعرف كل واحد منهم درجة الوهم التي يتعامل بها (كبيرهم اليخامو) ورغم ذلك يصرون على التسبيح بحمده رغم علمهم بانه موهوم.. وهم يفعلون ذلك من باب الحرص على مصالحهم الخاصة وما اكثر مثل تلك النوعية في زماننا الحالي..!!

* تخريمة اولى: بعد ما وضع نادي حي العرب بورتسودان الحد الفاصل لحلقات المسلسل الممل (كاس الماوراها ناس) فان كل عشاق قصص الساحرة المستديرة سيكونو على موعد مع الفيلم الجديد (ده كلو من لقب كاس يا استاذ) وعلى كل حرية ان يقرأ العبارة بطريقته وما اذا كانت سؤال او جواب (بطريقتكم يا شباب)..!!

* تخريمة ثانية: نكرر ماذكرناه من قبل: يا خوفي على المريخ من ما سيحدث في الايام المقبلة.. وكل ما اتمناه ان لا تصدق توقعاتنا ويفقد الاحمر جل بريقه في الموسم المقبل، وربنا يستر ويجيب العواقب سليمة..!!

* تخريمة ثالثة: خروج سوداكال رئيس المريخ الشرعي من محبسه يعني اول ما يعني ان التواصل معه سيكون بطريقة اسهل من ذي قبل.. يعني ممكن يقول ليهم ويقولو ليه، ويشرح ليهم ويشرحو ليه.. بس بالله عليكم يا عالم فكونا من اعادة الافلام القديمة..!!

* حاجة اخيرة: قالو في كاس بيتباس وكاس بينداس.. انت جبت ياتو فيهم يا استاذ..؟!