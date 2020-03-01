اللهم اجرنا في مصيبتنا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*وراء كل رجل عظيم امراة

*ووراء كل كارثة فاسد

*لو قرصتك نملة

*وبحثت عن الاسباب جيدا

*تجد ان السبب واحد من اتنين

*اما اهمال اهل الفساد الانقاذيون

*واما هم نفسهم الذين دفعوا النملة لذلك وحرضوها

*ايها الناس

*الكارثة التي تعرض لها مريخ الفاشر ومن رافقهم بالفندق امس

*طرحت علينا اسئلة

*هل يوجد بالفندق سلم طوارئ؟؟؟

*هل توجد بالفندق متطلبات السلامة ومقاومة الحريق؟؟؟

*هل توجد بالبلد طريقة يتبعها ناس الطيران المدني لانقاذ الحالات المشابهة غير السلم الحدو الطابق التاني والمناداه علي الضحية للسلم؟؟؟

*وهل كل مايهم هذا الوطن من النصديقات هو الرسوم الباهظة وتطويل الفقرات من شاكلة

*المحلية

*الصرف الصحي

*الدفاع المدني

*دعم الطلاب

*رسوم ادارية

*دمغة جريح

*دمغة حريق

*دمغة غريق

*دعم فلسطين

*دمغة استخراج البترول بعد ان اخرجناه من بئر وادخلناه في بئر اعمق

*رسوم ادارية

*رسوم الاراضي

*رسوم مواقف

*رسوم اخري

*والاخيرة دي ماوجدوا ليها مسمي

*ايها الناس

*اجابة السؤال الاول لو كانت نعم يوجد سلم طوارئ

*يبقي الله مرق الزول الاصدر تصديق الفندق ده

*اما ان كانت الاجابة لا

*لايوجد سلم طواري في هذه البناية

*يبقي سجم ام الزول الاصدر التصديق الاول

*لانو اخف عقوبة ليهو هي اسقاطه من سطوح المبني علي رأسه

*اما السؤال التاني ان كانت اجابته نعم توجد بالفندق متطلبات السلامة ومكافحة الحريق

*طوالي تتجه اصابع الاتهام لمن اصدر قرار تجديد التصديق

*وتوقع عليه عقوبة الاسقاط من السطوح

*اما ان كانت الاجابة لاتوجد

*فان العقوبة تشمل من اصدر قرار التصديق الاول ومن اصدر قرار تجديد التصديق ويبقي الاسقاط جماعي

*ايها الناس

*من معلوماتنا المتواضعه نعرف ان مثل هيك تصديقات تحتاج لموافقة جهات عديدة

*وتلك الجهات لاتوافق الا بعد زيارتها للموقع للتأكد من المطلوبات

*لذا اتوقع ضم كل تلك الجهات كمتهنين الي حين إثبات قيام كل جهة بواجبها علي الوجه الاكمل

*والا

*التقديم الفوري للقضاء لياخذ الحق من كل من فسد او افسد او افتسد او استفسد او قبض او اهمل في حماية ارواح البلاد

*ولا نملك الا الدعاء

*اللهم اجرنا في مصيبتنا

*وهل لنا مصيبة غير عهد الانقاذ؟؟؟؟

*ايها الناس

*احر التعازي للاخوة بمريخ الفاشر

*وللاخوة بجمهورية مصر العربية

*ولقبيلة الرياضيين

*ولاهل السودان الذين يدفعون يوميا تمن فساد عهد الفساد والافساد

*ايها الناس

*اسلام بتكم الليلة بفضل الله احسن كتير

*من لايشكر الناس لايشكر الله

*وانا عاجز عن شكر عالم سخره الله لينقذ اسلام ويطبب جراحها ويرص عظامها ببراعة مدهشة

*وبتواضع اخجلنا

*وعلمت ان هكذا حاله مع مرضاه

*حيوا معي المبدع الانسان الرائع المستر عباس حسن عباس استشاري العظام وجراحة اليد والجراحات الدقيقة

*واسرة مستشفي وعد التشخيصي التخصصي بامدرمان

*جميعهم

*من عامل النظافة وحتي قمة الهرم

*لانهم جميعا يؤدون عملهم بمنتهي الحب

*لذا فهم جميعا مبدعون

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*اها ياوالينا

*موضوع الفندق ده بتحكة ولا ماعلينا

*ممكن قدر تقولوا لينا

*لكن الفرق كبير بين القدر المسطر والاهمال يا اخينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال فرصة نراجع الفنادق والكوندات والشقق المفروووووشة

والي لقاء

سلك