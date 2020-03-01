اللهم اجرنا في مصيبتنا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*وراء كل رجل عظيم امراة
*ووراء كل كارثة فاسد
*لو قرصتك نملة
*وبحثت عن الاسباب جيدا
*تجد ان السبب واحد من اتنين
*اما اهمال اهل الفساد الانقاذيون
*واما هم نفسهم الذين دفعوا النملة لذلك وحرضوها
*ايها الناس
*الكارثة التي تعرض لها مريخ الفاشر ومن رافقهم بالفندق امس
*طرحت علينا اسئلة
*هل يوجد بالفندق سلم طوارئ؟؟؟
*هل توجد بالفندق متطلبات السلامة ومقاومة الحريق؟؟؟
*هل توجد بالبلد طريقة يتبعها ناس الطيران المدني لانقاذ الحالات المشابهة غير السلم الحدو الطابق التاني والمناداه علي الضحية للسلم؟؟؟
*وهل كل مايهم هذا الوطن من النصديقات هو الرسوم الباهظة وتطويل الفقرات من شاكلة
*المحلية
*الصرف الصحي
*الدفاع المدني
*دعم الطلاب
*رسوم ادارية
*دمغة جريح
*دمغة حريق
*دمغة غريق
*دعم فلسطين
*دمغة استخراج البترول بعد ان اخرجناه من بئر وادخلناه في بئر اعمق
*رسوم ادارية
*رسوم الاراضي
*رسوم مواقف
*رسوم اخري
*والاخيرة دي ماوجدوا ليها مسمي
*ايها الناس
*اجابة السؤال الاول لو كانت نعم يوجد سلم طوارئ
*يبقي الله مرق الزول الاصدر تصديق الفندق ده
*اما ان كانت الاجابة لا
*لايوجد سلم طواري في هذه البناية
*يبقي سجم ام الزول الاصدر التصديق الاول
*لانو اخف عقوبة ليهو هي اسقاطه من سطوح المبني علي رأسه
*اما السؤال التاني ان كانت اجابته نعم توجد بالفندق متطلبات السلامة ومكافحة الحريق
*طوالي تتجه اصابع الاتهام لمن اصدر قرار تجديد التصديق
*وتوقع عليه عقوبة الاسقاط من السطوح
*اما ان كانت الاجابة لاتوجد
*فان العقوبة تشمل من اصدر قرار التصديق الاول ومن اصدر قرار تجديد التصديق ويبقي الاسقاط جماعي
*ايها الناس
*من معلوماتنا المتواضعه نعرف ان مثل هيك تصديقات تحتاج لموافقة جهات عديدة
*وتلك الجهات لاتوافق الا بعد زيارتها للموقع للتأكد من المطلوبات
*لذا اتوقع ضم كل تلك الجهات كمتهنين الي حين إثبات قيام كل جهة بواجبها علي الوجه الاكمل
*والا
*التقديم الفوري للقضاء لياخذ الحق من كل من فسد او افسد او افتسد او استفسد او قبض او اهمل في حماية ارواح البلاد
*ولا نملك الا الدعاء
*اللهم اجرنا في مصيبتنا
*وهل لنا مصيبة غير عهد الانقاذ؟؟؟؟
*ايها الناس
*احر التعازي للاخوة بمريخ الفاشر
*وللاخوة بجمهورية مصر العربية
*ولقبيلة الرياضيين
*ولاهل السودان الذين يدفعون يوميا تمن فساد عهد الفساد والافساد
*ايها الناس
*اسلام بتكم الليلة بفضل الله احسن كتير
*من لايشكر الناس لايشكر الله
*وانا عاجز عن شكر عالم سخره الله لينقذ اسلام ويطبب جراحها ويرص عظامها ببراعة مدهشة
*وبتواضع اخجلنا
*وعلمت ان هكذا حاله مع مرضاه
*حيوا معي المبدع الانسان الرائع المستر عباس حسن عباس استشاري العظام وجراحة اليد والجراحات الدقيقة
*واسرة مستشفي وعد التشخيصي التخصصي بامدرمان
*جميعهم
*من عامل النظافة وحتي قمة الهرم
*لانهم جميعا يؤدون عملهم بمنتهي الحب
*لذا فهم جميعا مبدعون
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*اها ياوالينا
*موضوع الفندق ده بتحكة ولا ماعلينا
*ممكن قدر تقولوا لينا
*لكن الفرق كبير بين القدر المسطر والاهمال يا اخينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال فرصة نراجع الفنادق والكوندات والشقق المفروووووشة
والي لقاء
سلك
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