شابان بقتلان شقيقتهما طعنا بالسكين لهذا السبب….

الخليج 365:

في أغرب حادثة سدد شقيقان طعنات قاتلة لشقيقتهما بسبب زواجها من ابن عمهم، وذلك بإحدى القرى التابعة لمحلية نهر عطبرة بولاية كسلا، وكشفت مصادر لـ(المجهر) أن الشقيقين كان أحدهما مسافراً والآخر موجوداً في السجن، وعند حضور المسافر وخروج الموجود في السجن، اتفقا على قتل شقيقتهما بسبب زواجها من ابن عمها، وفور ارتكابهما الحادثة لاذا بالهرب إلى جهة غير معلومة، وأكد المصدر أن الشرطة تلقت بلاغاً بالحادث، وكونت أتياماً لملاحقة المتهمين والقبض عليهما وتقديمهما للمحاكمة. المادة السابقة القبض على صاحب مخبز يمارس هذا العمل بالحاج يوسف… المقالة القادمة ﺃﻧﺖ ﻧﻤﻮﺫﺟﻲ ﺍﻟﻄﻴﺐ.. بقلم ﺍﻳﻤﻦ ﻛﺒﻮﺵ

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