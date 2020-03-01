القبض على صاحب مخبز يمارس هذا العمل بالحاج يوسف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف فرد من لجان المقاومة بالحاج يوسف، تفاصيل القبض على صاحب مخبز وأحد عماله أثناء بيعهما حصة الخبز لأصحاب المطاعم والتقليل من وزن خبز المواطنين، وقال عند مثوله بمحكمة النظام العام بالحاج يوسف، بوصفه شاكياً إنه بناءً على إفادات من لجان المقاومة ومن خلال متابعاتهم ومراقبتهم لعمل المخابز من بداية شارع واحد إلى الشقلة بالحاج يوسف، تم ضبط المتهمين أثناء عملهما، حيث وجد أن كمية من خبز المواطنين تم تقليل وزنها، فيما عثر على جوال معبأة بداخله (١٥٠) رغيفة بحجم الخبز السابق، وتم القبض على المتهمين واقتيادهما إلى قسم الشرطة ودونت في مواجهتهما بلاغاً، وفي الوقت نفسه استمعت المحكمة لأقوال شاهد الاتهام الأول والذي تطابقت إفاداته مع الشاكي حول مراقبتهم ومتابعتهم للمخبز، بالإضافة إلى القبض على المتهمين اللذين قاما بتقليل حجم خبز المواطنين مقارنة مع خبز أصحاب المطاعم.