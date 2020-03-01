ديل أهلي.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* عندما أطلقت صفة (الصفوة) على عشاق ومحبي فريق المريخ العظيم، لم أطلقها من فراغ.. إنما استندت على كثير من الحقائق والصفات التي تميزهم عن عشاق ومحبي أي فريق آخر.. على رأسها.. لا توجد في العالم كله روابط لمشجعي ناد من الأندية خارج بلاده، مثل روابط مشجعي المريخ في دول الخليج وأمريكا.

* ثانياً: الروابط المكونة داخل البلاد ووسط طلاب الجامعات والمؤسسات، هي روابط المريخ فقط.

* ثالثاً: عشاق ومحبو المريخ هم العشاق الوحيدون في السودان – بل في العالم – الذين يدعمون فريقهم بالمال.. والوقت.. والفكر.. واليد.. غير الدعم المعنوي بالأكف والحناجر في المباريات.

* يكفي أن أكبر دخول المباريات مسجلة باسمهم.. والريمونتادا (1)، والريمونتادا (2), مسجلتان باسمهم.

* أمس في هذا الاتجاه، تسلمت رسالة من الأخ الصفوة الزاكي عبد القادر هذا نصها: الأخ العزيز أستاذ إسماعيل.. السلام عليكم.. الحمد لله اكتمل تكوين أكبر تجمع لمريخاب جنوب الخرطوم، وتشكيل لجنة تسيير للإشراف عليها.. ولدعم هذه الخطوه رأت اللجنه أن تكثف الإعلام، وتفتح الباب للراغبين في الانضمام لها.

* الرابطة بمسمى “رابطة مشجعي المريخ جنوب الخرطوم”، وهي (معنية بدعم فريق المريخ في المدرجات).. فعلى الراغبين الاتصال بشمس الدين على رقمه.. (٠٩٠٨٢٩٨٣٧٤).. أو الزاكي على رقمه (٠٩١٥٣٣٤٠٦٦).. أو تاج الدين على رقمه (٠١٢٢٦٧٤٢٧٢).. أو أمير على رقمه (٠٩١٤١٨٣٢٣١).

* أخي إسماعيل.. يسعدنا والله أن تقود هذا الحراك، وتنضم إلينا في الإشراف لإضافة أي عضو من طرفك.. علماً بأن لجنة التسيير، تم تكوينها من الأساتذة شمس الدين طيفور رئيساً.. أمير أبو طه نائباً له.. الزاكي عبد القادر الأمين العام.. والمحامي أيمن عبد الحليم نائباً للأمين العام.. وتاج الدين صالح، أميناً للمال.

* بقي أن ننوه إلى أن الرابطة مفتوحة لكل مريخاب الأحياء الواقعة جنوب الخرطوم.. والتي تبدأ من الرميلة والقوز والحلة واللاماب وجميع الأحياء الممتدة حتى جبل الأولياء.. ومن الديوم الشرقية والامتداد والصحافات إلى السلمة ومايو والأزهري وسوبا.

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من المسؤول؟

* مساعد مدرب هلال الفاشر الهادي محمدين راح ضحية حادث بطريق المويلح قبل سنة تقريباً، وحتى اللحظة لم ترد تقارير عن أسباب هذا الحادث.

* وأمس فُجعنا بحريق نشب في فندق أوركيدا بالسوق المحلي راح ضحيته المحترف المصري في صفوف مريخ الفاشر محمد العيسوي، مع إصابة عدد من لاعبي الفريق، حيث كان الفريق يعسكر في هذا الفندق استعداداً لمباراته الدورية.

* أمس بعد الحادث سجلت زيارة للفندق وتأكدت أن مدخله واحد فقط، ولا توجد مخارج طوارئ.. ولا إنذارات حريق.. عموماً التفاصيل كاملة في الصفحة الرياضية الثانية مصحوبة بالكثير من الصور.

* وبإذن الله بعد التقرير الطبي وتقرير الشرطة نتناول الحادث باستضافة ونسأل عن الجهة التي تمنح تصاديق لفنادق لا تستوفي شروط الأمن والسلامة.

* تعازينا الحارة لأسرتي مريخ الفاشر وأهلي الخرطوم سائلين الله الرحمة للفقيد العيسوي الرحمة والمغفرة.

* وكفى.