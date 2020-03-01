الخليج 365 :
قال الفاتح باني، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، إن قرار محكمة التحكيم الرياضية بمدينة لوزان السويسرية، بمنح المريخ لقب الدوري المحلي في 2018، بدلا عن الهلال، يعتبر ملزما.
وأضاف باني، خلال تصريحات صحافية “لكننا سنتريث في تتويج المريخ رسميا، حيث يتطلب ذلك توضيحا نهائيا من الأمانة العامة لاتحاد الكرة السوداني”.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يضع شرطا لتتويج المريخ بممتاز 2018م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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