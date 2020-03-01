الاتحاد يضع شرطا لتتويج المريخ بممتاز 2018م

الخليج 365 :

قال الفاتح باني، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، إن قرار محكمة التحكيم الرياضية بمدينة لوزان السويسرية، بمنح المريخ لقب الدوري المحلي في 2018، بدلا عن الهلال، يعتبر ملزما.

وأضاف باني، خلال تصريحات صحافية “لكننا سنتريث في تتويج المريخ رسميا، حيث يتطلب ذلك توضيحا نهائيا من الأمانة العامة لاتحاد الكرة السوداني”.