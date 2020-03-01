حميدتي يلتقي الإدارة الأهلية بوسط دارفور

التقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وفد من قيادات الإدارة الأهلية بوسط دارفور اليوم” الأحد”.

و أوضح رئيس الإدارة الأهلية بوسط دارفور الديمنقاوي سيسي فضل سيسي، بحسب السودانى أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتفاكر حول مجريات عملية السلام وما تتطلبه المرحلة المقبلة بجانب الوضع الراهن في دارفور.

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وشدد الديمنقاوي على ضرورة مشاركة كافة فعاليات دارفور في مفاوضات جوبا حتى يأتي السلام شاملاً وكاملاً ولا يستثنى أحداً ، خاصة أن المفاوضات تتناول قضايا هامة كالحواكير والأرض والتعايش السلمي والتي تعتبر الإدارة الأهلية البوابة الرئيسية لها.

وأشار إلى أنهم تقدموا بمذكرة للحكومة لإتاحة الفرصة للإدارة الأهلية للقاء أبناء ولاية وسط دارفور وقياداتها في الخارج للتشاور وتوحيد الرؤي والخروج بجسم واحد يمثل الولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)