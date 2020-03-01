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أطهر ينقذ الهلال من مطب العرب ببورتسودان

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التاريخ: 01-مارس-2020

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أطهر ينقذ الهلال من مطب العرب ببورتسودان

أنقذ أطهر الطاهر الهلال من فخ التعادل أمام حي العرب ببورتسودان عندما نال هدفاً بعد دقائق معدودة من دخوله بديلاً في شوط اللعب الثاني في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد لحساب الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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وقدم الهلال بحسب اليوم التالى مباراة سيئة للغاية، وأبعد حارس مرماه جمال سالم أكثر من هدف محقق للسوكرتا.

النتيجة منحت الأزرق الصدارة بعد أن وصل للنقطة (45)، فيما تجمّد العرب في (30) نقطة.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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