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سودانيون على منصات التواصل يجمعون مليار ونصف لعلاج مُسِنة

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سودانيون على منصات التواصل يجمعون مليار ونصف لعلاج مُسِنة

في مشهد يتسم بالمروءة والتكاتف والتوادد، أدهش سودانيون على مواقع التواصل الإجتماعي، الرأي العام بمسارعتهم بالتبرعات لتغطية علاج ” مُسِنة” سودانية تعاني من ورم غطى معظم وجهها، وتسبب في حجب النظر، بحسب ما علمت “السوداني الإلكترونية”

 

وساهم في العلاج أعداد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بداخل السودان وخارجه، عبر التحويلات كما رعته إحدى الشركات ومنظمة خيرية سودانيتين، ليصل المبلغ في أيام معدودة إلى “مليار ونصف” جنيه سوداني.

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وتابعت “السوداني الإلكترونية” كاميرا “الزول” بمطار الخرطوم اليوم الأحد، التي نقلت وداع الحاجة “بتول” لرحلة العلاج في الهند، وسط مشاعر الفرح التي غمرتها مع ذويها والشباب الذين تجمهروا حولها في سعادة لوداعها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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