عاجل.. وزير الداخلية يدعو للتنسيق بين الدول العربية لمكافحة الجريمة العابرة

الأحد 1 مارس 2020

دعا وزير الداخلية السوداني، الطريفي إدريس، إلى التنسيق بين الدول العربية لمكافحة الجريمة العابرة، تهريب المخدرات، والهجرة غير المشروعة وكافة الانشطة الاجرامية. وقال لدى مخاطبته الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس اليوم (الاحد)، إن الامة العربية تواجه تحديات تتطلب التعاون والعمل المشترك لإيجاد الحلول لكافة القضايا، ومن بينها التي تستهدف إشاعة الفوضى واضعاف الدول. وأكد الفريق أول شرطة حقوقي، الطريفي إدريس، التزام السودان بدعم أهداف منظومة مجلس وزراء الداخلية العرب. وقال إن التحولات المتسارعة في المشهد العربي تتطلب العمل الدؤوب للتوصل إلى رؤية أمنية عربية شاملة لدرء المخاطر ودعم قدرات أجهزة الأمن. وأشاد الطريفي بمواقف الدول العربية الداعمة للسودان لاكمال مسيرته التنموية والاصلاحية ومساندته لتخطي الصعوبات التي يواجهها. وقال إن الأجهزة الشرطية والأمنية في السودان تبذل جهود كبيرة للتصدي للمهددات الأمنية التي تتمثل في انتشار الجريمة، والإرهاب والسلاح والمخدرات.

